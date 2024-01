‘L’agrivoltaïsme a besoin d’un appel d’offres spécifique” [Daniel Bour]

“C’est bien parti pour l’agrivoltaïsme, en particulier pour le développement de centrales solaires associées à l’élevage”, se réjouit en ce début d’année Daniel Bour, président du syndicat professionnel Enerplan et de la Générale du Solaire. L’association entre production agricole et génération d’électricité bénéficie d’un texte de loi depuis mars 2023 et devrait être bientôt encadrée par son décret d’application – à la rédaction complexe et contestée – en attendant des arrêtés précisant entre autres les technologies recommandées.

Désormais et sauf grosse surprise en provenance du Conseil d’Etat, il reste surtout à organiser un secteur déjà en pleine effervescence – comme l’illustre l’essor du ...