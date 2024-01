Butagaz prend le chemin du solaire

Butagaz continue sa diversification. Du haut de ses 90 ans, le distributeur de gaz liquides prend le virage du solaire. Le groupe français annonce la création de l’activité “Wewise” pour ...

“répondre de manière globale aux besoins des entreprises de taille intermédiaire en matière de décarbonation”, détaille un communiqué de presse ce 17 janvier.

Wewise doit regrouper l’ensemble des activités dédiées aux énergies renouvelables, la nouvelle marque s’orientant notamment vers le photovoltaïque. Butagaz s’appuie sur l’expérience de plusieurs professionnels régionaux que le groupe a racheté depuis 2021 : Solewa et Soltéa, deux sociétés spécialisées dans l’installation et la maintenance des centrales solaires photovoltaïques, évoluant respectivement dans l’Ouest et le Sud-Ouest. Et aussi Sys Enr, qui intervient dans toute la France, et O’Si’Toit, active en Côte d’Or et Haute-Savoie.

Butagaz mise sur ces collaborateurs déjà installés en région pour renforcer sa stratégie de transition énergétique et accompagner les entreprises clientes dans ce domaine. Les prestations d’installations photovoltaïques s’ajoutent aux offres de fourniture d’électricité verte, de biométhane et de granulés de bois, destinées aux particuliers et professionnels.

