Rystad jette un froid sur les approvisionnements EnR souverains

Trop peu et trop tard. C’est ce qui ressort d’une étude de Rystad Energy qui s’est penchée sur les efforts des pays occidentaux à construire leurs chaînes de valeur nationales d’énergies renouvelables pour contrer la prédominance de la supply chain chinoise et disposer d’un approvisionnement fiable et à coût abordable. Un développement qui pourrait nécessiter 700 Mds$, ...

