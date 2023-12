Podcast : l’éolien en mer boit-il la tasse ?

Le 4e épisode de notre podcast mensuel Connexions est consacré à l’éolien en mer, avec un débat entre Yara Chakhtoura, présidente de la commission éolien en mer de France Renouvelables et nouvelle présidente de Siemens Energy France, et Jérôme Guillet, directeur général du cabinet Snow et ancien dirigeant de Green Giraffe. Un échange animé par la journaliste Nathalie Croisé.

Le secteur traverse une zone de fortes turbulences, piégé par la hausse à la fois des coûts des matériaux et des conditions de financement, sur fond de baisse des prix de l’énergie après la crise de l’hiver 2022-2023. L’équation économique ne tient plus et les mauvaises nouvelles s’enchaînent depuis quelques mois : le pionnier danois Orsted a annoncé début novembre d’importantes dépréciations d’actifs qui ont fait chuter le titre en Bourse; le 5e round d’attribution de “contrats pour différence” au Royaume-Uni n’a attiré aucun candidat et Londres doit revoir à la hausse les conditions pour la prochaine session; en France, plusieurs candidats se sont désistés pour l’appel d’offres éolien flottant en Méditerranée et plus récemment en Bretagne comme l’a révélé GreenUnivers…

Des difficultés qui interrogent à l’heure où le gouvernement français veut accélérer avec un objectif de 45 GW d’éolien en mer en 2050 à inscrire dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie, contre 40 GW auparavant. Simple mauvaise passe ou renversement plus structurel pour l’éolien en mer ? C’est le sujet de cet échange entre les deux professionnels.