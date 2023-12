L’espagnol Ingenostrum lève 25 M€ auprès d’Andera Partners

C’est un premier investissement en Espagne, voire hors de France, pour Andera Partners Smart Infra 1. Via ce fonds, la société de gestion Andera Partners va investir 25 M€ dans le développeur de projets photovoltaïques Ingenostrum, pour accélérer sa croissance et sa diversification. Le groupe espagnol, basé à Séville et à Madrid, cherche à étendre ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte