La Cop 28 entérine l’objectif d’une transition hors des fossiles

Après un certain suspens, la Cop 28 s’est achevée ce matin sur un accord. Le différend essentiel de cette conférence organisée aux Emirats arabes unis et présidée par Sultan Al Jaber, dirigeant du géant pétrolier émirati Adnoc, portait sur la sortie des énergies fossiles. L’objectif n’avait jamais été entériné lors des 27 conférences antérieures. Cette fois le texte final, dénommé « Consensus des Emirats arabes unis » fait état d’une “transition away from fossils fuels ”, ...

