Chaleur renouvelable : bois, Fonds chaleur et récupération font débat

Les Rendez-vous de la Chaleur renouvelable organisés les 7 et 8 décembre à Paris (@JPP)

Diane Simiu, directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air au ministère de la Transition énergétique (MTE) l’assure : la chaleur renouvelable et de récupération est “un volet central” dans le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie. Intervenant devant les professionnels de cette filière réunis cette semaine à Paris par l’association Amorce, la Fedene et le Syndicat des énergies renouvelables (Ser), elle étaye son propos en rappelant la cible pour 2030, soit 288 TWh consommés, contre 188 TWh en 2021. Et souligne qu’à la différence des programmations énergétiques précédentes, “tous les ministères sont mobilisés” sous l’impulsion de ...