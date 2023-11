Pyrogazéification :  Limoges Métropole et GRDF confirment leur collaboration

Une signature de plus au Salon des Maires. Dans la pyrogazéification, GRDF et Limoges Métropole ont officialisé une convention pour un projet de gabarit important, depuis l’événement qui se déroule Porte de Versailles à Paris du 21 au 23 novembre. Elle découle de l’appel à projets lancé en novembre 2020 par GRDF et dont la métropole limousine a été un des deux lauréats. La collectivité bénéficie d’un accompagnement et d’une enveloppe de ...