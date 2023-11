La société Hello Watt, fondée en 2017, recueille 12 M€ auprès de BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund et Starquest Capital. Tout comme un autre spécialiste de la rénovation énergétique, Effy, au printemps dernier, il s’agit de sa première levée de fonds. “Après six années de croissance autofinancée, cette opération va ...