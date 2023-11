“On avait une seule philosophie : ne pas créer de déchets”, raconte Ludovic Briant, président et fondateur, avec son associé Romain Irague, d’Athéna Recherche et Innovation, rencontré au salon Meet’Up Greentech la semaine dernière à Paris. Créée en 2016, Athéna Recherche et Innovation génère de l’hydrogène à partir de la biomasse contenue dans les eaux usées et les déchets de l’industrie agro-alimentaire. Son équipe de scientifiques a mis au point ...