Rénovation : Teksial inquiet des effets de la méthode globale

(c) Pixabay

Sans attendre les résultats de sa demande d’agrément pour la prestation Mon Accompagnateur Rénov, Teksial lance Promee, une nouvelle marque rebaptisant son service Mon-expert-rénovation-énergie. Sa vocation est de « garantir et faciliter un accompagnement de A à Z » dans la rénovation énergétique des logements, explique la filiale d’Engie dédiée à cette activité. Promee veut notamment proposer des audits énergétiques de qualité, certifiés par l’OPQIBI, l’organisme de qualification de l’ingénierie. Mais aussi l’évaluation et le versement des aides, la vérification des devis des artisans et même une protection juridique en cas de problème. En juin, Teksial a lancé une même offre d’accompagnement pour les entreprises et les collectivités.

Relancer les “mono-gestes”

Se donner les ...