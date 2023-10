Le reporting RSE n’est plus une option

@La Plateforme verte

Fini le temps où l’on pouvait penser qu’œuvrer dans le secteur des énergies renouvelables était synonyme, de par l’activité même, réductrice de CO2, de responsabilité sociétale et environnementale pour les entreprises (RSE)… A l’heure d’une réglementation européenne de plus en plus contraignante en matière de reporting extra-financier, avec notamment la directive CSRD* qui approche à grands pas et d’exigences de plus en plus fortes de la part des investisseurs, les acteurs des EnR sont sommés de se saisir du sujet sans tarder.

« Il va falloir mettre en place des indicateurs et des stratégies RSE », a ainsi martelé Myriam Beaupied, responsable du groupe de travail RSE au sein de la Plateforme verte, une ...