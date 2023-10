La France veut sécuriser le stockage de son CO2 en Norvège

Un ministre accompagné d’une trentaine d’industriels. C’est la délégation française qui s’est déplacée en Norvège ces 30 et 31 octobre pour accélérer la préparation d’un accord bilatéral entre les deux pays sur le captage-stockage du CO2 et pour sécuriser, pour les industriels tricolores, des capacités de stockage dans le Nord de l’Europe. Le ministre de l’Industrie Roland Lescure était accompagné d’émetteurs de CO2, comme les cimentiers Lafarge-Holcim et Vicat, ainsi que d’entreprises du secteur pétrogazier comme Air Liquide, SLB (ex-Schlumberger), Technip Energies, TotalEnergies, GRTgaz ou encore Teréga.

Un besoin plus élevé que prévu

“Les feuilles de route de décarbonation de l’industrie ont révélé le ...