BioBéarn, l’unité de méthanisation de 160 GWh/an mise en service par TotalEnergies dans les Pyrénees Atlantiques – Source : TotalEnergies

Pour le secteur du biogaz “il s’agit d’un signal fort et d’une reconnaissance du rôle majeur de cette énergie renouvelable et locale”, se félicitent dans un communiqué le Syndicat des énergies renouvelables et les associations France Gaz et France Gaz Renouvelables. Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a validé le 26 septembre le projet de décret sur les certificats de production de biogaz, un texte attendu depuis longtemps par la filière. Sa parution ...