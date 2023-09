Un nouveau candidat se présente pour décarboner l’industrie, plus précisément les chaufferies fournissant vapeur et eau chaude dans les usines. Le projet est porté par un consortium de 16 partenaires. Alors que des acteurs comme Lhyfe et Exogen planchent sur des chaudières à l’hydrogène, il s’agit là de chaudières au gaz, éventuellement demain au biogaz, associées à ...