Découvrez Connexions, le podcast de GreenUnivers

GreenUnivers lance Connexions, un podcast pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique. Ce nouveau rendez-vous mensuel prolongera les informations que notre média publie chaque jour pour les professionnels via un échange entre un(e) dirigeant(e) d’entreprise et un(e) responsable politique, d’une collectivité ou encore d’une ONG sur un thème d’actualité.

Des renouvelables à la décarbonation, les marchés de la transition énergétique sont en forte croissance, mais font aussi face à de nombreux défis, dépendent de politiques publiques souvent mouvantes, se heurtent parfois à des oppositions sur le terrain, nécessitent des investissements importants avec des choix technologiques difficiles… Autant de sujets que les professionnels doivent aborder avec toutes les parties prenantes. C’est ce lieu d’échange que proposera Connexions.

Pour le premier épisode de ce podcast animé par Nathalie Croisé, nous avons réuni Pierre Cazeneuve, Député Renaissance des Hauts-de-Seine et rapporteur du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, et Nicolas Couderc, Directeur général des opérations d’Akuo. Ils ont échangé sur l’accélération du déploiement des énergies renouvelables en France, quelques mois après le vote d’une loi dont on attend les textes d’application. Les principaux freins qui entravent le développement des EnR sont-ils en train d’être levés ? Comment se préparent les futures zones d’accélération ? Quel équilibre entre les EnR et le respect de la biodiversité ?… Voici quelques-unes des questions qu’ils ont abordées dans un débat de 26 minutes.

Le podcast sera disponible sur le site de GreenUnivers mais aussi sur Spotify, Deezer, Google podcasts et Apple podcasts. Bonne écoute !