Le stockage thermique de Rondo Energy attire les industriels

@ Rondo Energy

Le californien Rondo Energy collecte pas moins de 60 M$ (55 M€) pour sa technologie de stockage de chaleur de standard industriel dans des briques réfractaires à partir d’électricité. Fondé en 2020 et soutenu depuis le début par le fonds d’investissement de Bill Gates Breakthrough Energy Ventures, Rondo Energy a annoncé le 26 juin un accord avec le conglomérat asiatique Siam Cement Group (SCG), fabricant entre autres de briques basé en Thaïlande. Ils préparent une unité de production de 2,4 GWh par an et visant 90 GWh. Une première batterie de la start-up est en service dans une usine d’éthanol en Californie.

Arrivée d’industriels

Rondo Energy propose une chaleur allant jusqu’à ...