L’ambitieux développeur Zhero attire des poids lourds français

TotalEnergies et Technip Energies ont signé un accord préliminaire en vue d’investir dans Zhero Europe, branche du nouveau développeur Zhero, crée en 2022, focalisée sur le Vieux Continent et l’Afrique. D’autres investisseurs rejoignent les deux français, notamment le parapétrolier américain Baker Hughes et la société de gestion italienne Azimut. Le montant qui sera mobilisé n’est pas communiqué.

Une équipe aguerrie

Zhero a été fondé par quatre acteurs expérimentés de l’énergie et de la finance. Le plus connu, surtout ...