Appel d’offres toitures solaires session 5 : 83 projets écartés par la CRE

Quelque 682 MWc et 163 projets ont été déposés lors de la 5e session de l’appel d’offres « PPE2 » sur les toitures solaires close le 23 juin et dont les résultats ont été publiés par le ministère de la Transition énergétique (MTE) la semaine dernière. L’analyse de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), rendue publique hier et datée du 27 juillet, décrit par le menu l’instruction de ces dossiers. Seuls 80 avaient été initialement retenus par le régulateur pour 342 MWc et un prix moyen de 101,24€/MWh, du fait notamment de 24 dossiers estimés non conformes et de l’application de la règle de compétitivité. Laquelle est consécutive à la sous-souscription d’un round qui proposait 800 MWc ; pas moins de 84 MW et 27 projets ont été écartés à cause de cette règle. Mais finalement, après repêchage par le MTE, 378 MWc ont été attribués à un prix de ...