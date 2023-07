Six développeurs s’allient pour défendre l’hydrogène renouvelable

Le parc éolien de Bouin en Vendée @Dreal Pays de la Loire

« Nous lançons une union pour défendre la production d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables et de projets locaux », annonce Matthieu Guesné, fondateur de Lhyfe. Baptisé Unhyr et créé par Arhyze, BayWa r..e., CVE, Lhyfe, EnBW-Valeco et Valorem, ce groupement considère que l’effort national en faveur de la production d’hydrogène non fossile ne fait pas assez de place aux usages chez les industriels de taille moyenne ou à la mobilité routière et pas non plus à l’approvisionnement des électrolyseurs par les EnR, par opposition à l’hydrogène bas carbone d’origine électronucléaire ou gazier avec capture de CO2.

Les mécanismes de soutien public, en particulier, semblent sous-dimensionnés aux yeux de ces développeurs indépendants. Lancé en 2020, “l’appel à projets Ecosystèmes territoriaux hydrogène de l’Ademe n’a mobilisé que 175 M€ et nous ne sommes pas certains qu’il sera reconduit. Un montant à mettre en regard des ...