Les start-up des cleantech sont de plus en plus en plus ambitieuses à l’international, selon les résultats de Baromètre 2023 du réseau Cleantech Open France qui, en treize ans d’activité, a sélectionné et accompagné 590 jeunes pousses. Pour 52% d’entre elles, le développement international est même un objectif prioritaire en 2023-2024 (+ 8% en un an)

42% ont d’ailleurs déjà des activités dans des pays européens ...