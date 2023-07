Lancé à la mi-2022 par le groupe de capital-investissement Argos Wityu, le fonds « Argos Climate Action », classé « article 9 » selon le règlement européen SFDR et dévolu à la transformation environnementale des PME et ETI européennes non cotées via des prises de participations majoritaires, avance à grands pas.

Après avoir affiné le concept et les outils, « nous avons lancé ...