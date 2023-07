Dev’EnR fonce dans l’autoconsommation collective BtoB

« Je pense que les trois quarts de nos toitures et ombrières photovoltaïques mises en service dans les 18 mois participeront à une opération d’autoconsommation collective », estime Stéphane Bozzarelli, co-fondateur de Dev’EnR. Ce développeur-producteur basé à Béziers (Hérault) prévoit 5 MW et 20 centrales en opération ou construction cette année et 25 MW fin 2024. Le portefeuille en préparation est annoncé autour de 600 MW.

Dev’Enr bénéficie d’une « forte appétence des collectivités locales et des entreprises » pour ses propositions réunies dans une offre baptisée Flex’EnR, indique le chef d’entreprise. A l’image de la commune de ...