Il ne se passe plus rien sur le front de la révision à la baisse des contrats d’achat conclus entre 2006 et 2010 entre l’État et des producteurs d’électricité solaire. Mais cet immobilisme n’est pas sans effets. « Les sociétés de projets peuvent-elles verser des dividendes ? Les refinancements sont-ils possibles ? Quid des éventuelles transactions sur les actifs ? », s’interroge un juriste spécialiste des énergies renouvelables. Pour les grands portefeuilles de centrales solaires, l’impact ...