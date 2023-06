Arenh : trois fournisseurs notifiés par la CRE

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) avait prévenu par la voix de sa présidente Emmanuelle Wargon : « soyez sûrs que la CRE est pleinement mobilisée depuis des mois : 3 enquêtes en cours d’instruction pour suspicions d’abus d’Arenh en 2022 et 3 dossiers pour suspension Arenh au titre de 2023 en cours de traitement. Je rendrai publiques les conclusions le plus vite possible », avait-elle asséné sur Twitter mi-juin

Comme l’ont révélé nos confrères du Parisien, trois fournisseurs d’électricité ont reçu hier une notification de la CRE leur signifiant la suspension de leurs droits Arenh pour 2023 : Blanka, filiale d’EkWateur, ComparElec et Hellio Solutions. D’après les informations de GreenUnivers, il s’agit d’un ...