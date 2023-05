Un appel d’offres solaire ZNI sous-souscrit, Albioma en tête

Le ministère de la Transition énergétique a publié les résultats de la sixième période d’appel d’offres pour les installations solaires dans les zones non interconnectées (ZNI). 89 projets ont été sélectionnés. Cette session s’adressait uniquement aux installations sans système de stockage.

Trois familles de projets étaient concernées : les centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance comprise entre 100 et 500 kWc (sous-famille 2a), celles dont la puissance se situe entre 500 kWc et 1,5 MWc (sous-famille 2b) et les centrales au sol inférieures à 5 MWc (sous-famille 2c). La liste complète des lauréats est consultable en bas de page.

Moins de 50 MWc attribués

D’après une première analyse, Albioma ...