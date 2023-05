Comment Innovent a fait évoluer ses turbines hybrides bois-acier

(c) – Innovent

Le développeur éolien et solaire Innovent, basé à Villeneuve d’Ascq (Nord), a installé la troisième éolienne avec mât hybride en bois et acier du parc éolien d’Essey-les-Ponts, en Haute-Marne. Le design a évolué par rapport aux deux autres exemplaires, suite à un changement de prestataire, tout en restant celui d’un treillis en bois capable de surélever une turbine en acier. La puissance de l’éolienne est de 2 MW, comme les six autres machines du parc. Elle culmine à 114 mètres de hauteur.

Dans les deux premières structures, les sections ...