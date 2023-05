Bruxelles veut accélérer l’installation de pompes à chaleur

La Commission européenne traque les chaudières à combustibles fossiles. « Il est urgent de passer à des technologies de chauffage et de refroidissement renouvelables et efficaces dans les bâtiments, l’industrie et les réseaux », défend-elle. Elle estime à 22 millions les vieux appareils individuels et à « plusieurs milliers » les grosses installations de chauffage qui risquent rapidement « sans nouvelle action ciblée » d’être remplacés par des chaudières à combustibles fossiles en Europe. Aussi lance-t-elle une ...