Lithium : Adionics en route pour une levée de fonds conséquente

La technologie de production alternative de Lithium du français Adionics intéresse les investisseurs. Quelque 30 M€ sont en cours de collecte, avec aboutissement dans trois mois, prévoit Gabriel Toffani, président de cette entreprise créée en 2012 pour améliorer le dessalement d’eau de mer. Elle s’est réorientée depuis 2017 vers la valorisation plus écologique des sels des saumures et notamment du Lithium. Rencontrée au salon Drive to zero la semaine dernière à Paris, l’entreprise espère des contrats commerciaux pour la fin de l’année.

Adionics teste pour l’instant et depuis 2021 trois ...