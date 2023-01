(c) Pixabay

Les tarifs d’électricité garantis sous 280 €/MWh pour les artisans et une partie des TPE énergivores, imposés vendredi dernier par le gouvernement aux fournisseurs d’énergie, pourraient faire tache d’huile. Olivier Klein, ministre délégué au Logement, a promis hier que les copropriétés et les bailleurs sociaux non couverts par le bouclier tarifaire pourraient ...