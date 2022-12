La BEI met 350 M€ à disposition de la Cepac

Parmi les 15 Caisses d’épargne, la Cepac*, basée à Marseille, est déjà l’une des plus engagées dans les financements des projets d’énergie renouvelable. Et cela ne va pas changer, au vu de cet accord avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Laquelle lui apporte un volume de 350 M€, dans une enveloppe de refinancement consacrée aux seules centrales éoliennes et photovoltaïques. « Cette enveloppe sera susceptible d’être rechargée après utilisation complète », précise le communiqué des deux financeurs. Ces lignes de crédit servent à diminuer les coûts de financements.

L’alliance n’est pas inédite. En 2018, le ...