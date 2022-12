La start-up Enosis annonce une levée de fonds de 3 M€. Cette opération doit lui permettre « d’accélérer l’industrialisation et le déploiement de ses solutions », indique l’entreprise, basée à Toulouse et fondée fin 2014. Enosis se positionne sur la production de gaz renouvelable et son injection dans les réseaux, avec un procédé basé sur la méthanation destiné pour l’instant en ...