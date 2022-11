(c) – Unsplash

Le groupe Casino s’engage sur la voie de la sobriété énergétique et progresse dans les EnR. Signataire du protocole énergétique de crise proposé par le Perifem, l’entreprise veut terminer la bascule à l’éclairage LED de l’ensemble de ses sites d’ici à la fin de l’année, avec l’achèvement de la transition pour ceux de Montélimar (Drôme) et Montmorillon (Vienne). Elle estime les économies d’énergie possibles de l’ordre de 700 et 800 MWh/an. Une ...