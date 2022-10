Stockage : 5 points clés pour préparer 2023 et 2030

Des échanges denses entre Emeric de Vigan, vice président Power de Kpler, Michaël Salomon, président de Clean Horizon, et Maël Lagarde, directeur général de VSB Énergies nouvelles, lors du webinaire GreenUnivers consacré ce matin à l’impact des prix de l’énergie sur les marchés du stockage et de l’hydrogène vert, on retiendra 5 points.

1) Les marchés du gaz et de l’électricité ne reviendront pas « au monde d’avant » et la volatilité devrait y rester forte, selon Emeric de Vigan. A moyen puis long terme, le retour de centrales nucléaires sur le réseau et l’arrivée de capacités EnR devraient tirer les prix électriques vers le bas, mais pas en deçà de 100€/MWh (cf scénario ci-dessous). A court terme et pour le gaz, les risques de pénurie semblent désormais limités – le cours sur certains marchés s’effondre en ce moment. Dans l’électricité, la perspective d’une pénurie reste probable cet hiver, concentrée sur certaines heures et journées.

2) D’ici 2030, l’influence des EnR d’une part, du cours du gaz soutenu par le coût carbone de l’autre, laissent augurer ...