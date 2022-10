Le Sénat adopte une doctrine stricte sur l’agrivoltaïsme

L’agrivoltaïsme a franchi hier soir une étape importante au Sénat. Avec 251 votes positifs et trois négatifs, la proposition de loi (PPL) portée par Jean-Pierre Decool (Les indépendants) a été adoptée, à l’issue d’un débat de plus de trois heures sur plusieurs dizaines d’amendements et avec l’approbation du gouvernement représenté par Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture. Sauf coup de théâtre, le texte sénatorial devrait rejoindre le projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables. Lequel est prévu pour être examiné en séance publique au Sénat les 2, 3 et 4 novembre puis à l’Assemblée nationale où cette disposition sur l’agrivoltaïsme sera peut-être modifiée.

Pour le moment, la PPL « en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme » adopte une définition stricte proche de celle de l’Ademe, que caractérise la prudence. Les panneaux solaires devront ...