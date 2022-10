(Crédit : André Furtado / Pexels)

Dans le cadre du projet Zero Emission Valley, lancé en 2019 mais qui a pris du retard et prévoit désormais le déploiement de 3 électrolyseurs et 20 stations de ravitaillement en hydrogène sur le territoire, la société de projet HYmpulsion a sélectionné l’entreprise Air Flow pour assurer le transport des molécules entre les usines de production et les stations.

Quatre stations H2 et un pipeline

Air Flow, basée à Rousset (Bouches-du-Rhône) et spécialisée dans le transport de gaz, a investi ...