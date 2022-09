Les EnR apporteront près de 30 Mds€ au budget de l’Etat en 2023

Le gouvernement présentait aujourd’hui le projet de loi de finances 2023. En cumulé, le budget des ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi que celui de la Transition énergétique, frôle les 60 Mds€ (59,6 Mds€ précisément). Une somme importante, en augmentation de 15% par rapport à 2022, se félicite l’exécutif. La hausse s’explique notamment par l’intégration dans le premier ministère de la mission « relation avec les collectivités territoriales » et de ses ressources associées. Sur les 59,6 Mds€, le ministère de Christophe Béchu, Transition écologique et cohésion des territoires, se taille la part du lion avec 40,3 Mds€.

