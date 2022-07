Pas de répit pour les prix du photovoltaïque

Les prix des panneaux solaires semblaient être plus stables ces dernières semaines, suite aux délais pris par certains projets à cause de difficultés d’approvisionnement et à un certain équilibre entre capacités d’installation et disponibilité de matériaux, mais cela n’a pas duré, indique Martin Schachinger, directeur de la place de marché et grossiste allemand PvXchange. Les retards sont rattrapés, le coût du polysilicium est reparti à la hausse et la faiblesse de l’euro, désormais à parité avec le dollar, complique la donne en rendant les importations plus chères.

Financements difficiles

Certains fournisseurs commencent déjà ...