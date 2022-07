Le spécialiste de services d’efficacité énergétique BeeBryte a levé 8,2 M€ pour continuer son expansion commerciale en Europe et en Asie du sud-ouest. Un acteur de poids, EREN groupe, entre à son capital en tant que partenaire stratégique, prenant 25% des parts. BeeBryte est basée entre Lyon et Singapour et réalise environ 60% de son chiffre d’affaires sur le Vieux Continent.

Deuxième actionnaire

EREN groupe devient ainsi le plus gros actionnaire après ...