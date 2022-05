EDF ENR à l’offensive dans l’autoconsommation

@EDF ENR

L’autoconsommation photovoltaïque est en forte croissance chez EDF ENR, l’un des principaux acteurs de ce marché de 256 MW l’année dernière dont 48 MW en autoconsommation totale selon les chiffres de France Territoire Solaire. La filiale PV grand public et professionnels d’EDF annonce une croissance de 30% en 2021 chez les particuliers par rapport à 2020, avec 8 300 installations et 29 MW mis en service. Coté professionnels où un tiers financement total est proposé depuis un an, la hausse atteint 78% avec 99 opérations et 15 MW. EDF ENR a notamment réalisé une ombrière PV de 22 000 m² (4,2 MW, 30% de la consommation) dans l’Allier sur ...