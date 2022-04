Renoir, une solution numérique pour la rénovation énergétique

L’association des Ingénieurs et Techniciens en Climatique, Ventilation et Froid (AICVF) a dévoilé les lauréats de son concours de l’innovation 2022. En tête du classement figure l’intéressant outil Renoir, pour Réhabilitation ENergétique Optimisée et IntégRée de bâtiments résidentiels, créé par la plateforme Tipee. Il s’agit d’une suite d’outils informatiques pour caractériser les meilleures stratégies de rénovation énergétique des bâtiments.

Une modélisation numérique

Renoir vise à assister les maîtres d’ouvrage dans la recherche ...