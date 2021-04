La start-up de Rueil-Malmaison (92) développe un gestionnaire énergétique intelligent et connecté qui permet de réduire les consommations et la maintenance par intelligence artificielle et via un jumeau numérique. Sa solution, qui sera mise en oeuvre à Courbevoie dans le cadre d’un partenariat avec Dalkia, s’applique aux bâtiments tertiaires ou industriels mais aussi à l’éclairage public et même aux véhicules.

« Pour chaque bâtiment, nous utilisons des capteurs ...