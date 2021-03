Photowatt à la recherche de « la meilleure solution »

L’avenir de Photowatt, industriel photovoltaïque de Bourgoin-Jallieu (Isère) repris par EDF en 2011 est de nouveau sur la table. Celle du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpe (Aura) pour commencer, en attendant peut-être les bureaux ministériels. « L’entreprise risque aujourd’hui de fermer et de licencier l’ensemble de ses employés », s’inquiète l’exécutif territorial, dans un texte voté la semaine dernière. Sans aller jusqu’à envisager d’investir directement dans Photowatt, il demande au gouvernement de mieux protéger l’entreprise en appliquant concrètement le critère carbone prévu dans les appels d’offres publics – réintroduit in extremis dans le futur cahier des charges. La région présidée par Laurent Wauquiez demande à l’Etat d’intervenir auprès d’EDF pour qu’il apporte son soutien via des accroissements de commandes et de « soutenir la structuration de la filière photovoltaïque en Auvergne-Rhône-Alpes en fédérant un pôle d’investisseurs (partenaire industriel ou financier de premier plan, acteurs régionaux…) pour accompagner un projet de reprise ».

ECM Technologies en haut de la pile

Pour le moment, EDF Re, propriétaire direct de Photowatt, affirme faire ...