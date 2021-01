CEE : une collecte record en 2020

« L’année 2020 a connu un record de dépôt et de délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE). L’objectif théorique quadriennal de la quatrième période est atteint à plus de 75% fin 2020 au regard des CEE déposés », se réjouit Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat en introduction d’un bilan mensuel et annuel des pouvoirs publics sur ces aides à la rénovation énergétique*. Il souligne que le rythme des dépôts de titres s’est accéléré au dernier trimestre, atteignant 75 TWh cumac** en moyenne contre 52 TWhc lissés sur 12 mois. Le stock de dossiers en instance au Pôle national des CEE bat aussi des records : 269 TWhc.

Proportions presque trop parfaites

Les objectifs ...