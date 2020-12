Enerfip signe un partenariat avec Swen Capital, rêve d’Europe

Enerfip, la plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables, vient de signer un accord avec Swen Capital pour que ce dernier intègre un volet crowdfunding sur les projets de méthanisation qu’il finance en France. L’activité de collecte sur la plateforme s’est fortement accélérée ces derniers mois grâce à l’élaboration de nouveaux produits financiers comme les bridges et les financement corporate. Enerfip se montre également très intéressé par le secteur de l’efficacité énergétique et, à un horizon plus lointain, les projets d’hydrogène et de mobilité. La société commence déjà à chercher des leviers de croissance hors de France.

Rapprochement avec Swen

L’idée est ...