Biométhane : l’Allemagne toujours largement leader

(@Euractiv)

Avec 232 méthaniseurs, l’Allemagne concentre un tiers des 718 unités de production de biométhane européennes et reste en tête du peloton, selon le benchmark que publie le cabinet de conseil SIA Partners, assorti de 12 fiches par pays et consultable ci-dessous. Elle est suivie par la France (124 unités) et le Royaume-Uni (88), la France se distinguant par son dynamisme, comme les Pays-Bas (53 ) et le Danemark (46). La Suède représente un cas à part, car ce pays précurseur compte 71 méthaniseurs dédiés au biométhane mais en crée peu ...