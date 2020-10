Résultats appels d’offres : solaire, éolien et autoconsommation

Le ministère de la Transition écologique (MTE) a publié cet après-midi les résultats de trois appels d’offres d’énergies renouvelables : les centrales solaires au sol, l’éolien terrestre et l’autoconsommation. Des compétitions décalées par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) en pleine crise du Covid-19 et dont les résultats, très attendus, s’avèrent satisfaisants en termes de prix et de volumes.

Solaire à 57€/MWh, record CRE4

Le ministère a attribué 45 projets photovoltaïques au sol, cumulant ...