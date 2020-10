Dans la mobilité, l’heure est au développement des réseaux

Comment décarboner les déplacements et trouver les modèles d’affaires de demain, le tout dans un contexte mondial de fortes perturbations de l’économie en général et des transports en particulier ? Telle est la difficile question sur laquelle se sont penchés des hauts responsables d’entreprises, syndicats professionnels et experts du secteur lors du 3e Forum « Energy for Smart Mobility », organisé aujourd’hui et demain par GreenUnivers et Capenergies.

A la porte de l’industrialisation

Le secteur des transports est probablement l’un des plus affecté par la crise sanitaire. Il est aussi l’un de ceux qui fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du plan de relance français (et allemand) et plus globalement du Green Deal, rappelle en introduction Alexis Gazzo, partner chez EY. L’électrification des véhicules légers, bien que poussive jusqu’à maintenant, s’accélère et les principaux énergéticiens européens se sont lancés sur ce marché à l’image ...