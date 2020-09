Les pouvoirs publics mobilisent les CEE pour la rénovation énergétique globale

Présentée comme une priorité par le volet vert du plan de relance national, la rénovation énergétique globale des logements va être soutenue par MaPrimeRénov (MPR), la prime de l’Anah issue de l’ex-crédit d’impôt dédié, mais aussi et peut-être même surtout par les certificats d’économies d’énergie (CEE), financés par les énergéticiens. L’administration peaufine son texte sur le Coup de Pouce “Rénovation énergétique globale des maisons individuelles” prévu pour être présenté au Conseil supérieur de l’énergie le 29 septembre et pour entrer en application le plus vite possible ensuite. L’extension parallèle de MaPrimeRénov est prévue dès le 1er octobre et les mandataires CEE agréés MPR vont devoir se presser pour conjuguer les deux offres, selon des critères et notamment des bonifications qui doivent être fixés avant fin septembre.

Le gaz hors Coup de pouce en P5?

Quelle sera la clé de répartition entre les CEE et MPR dans le financement des travaux ? Interrogé ...