Les pompes à chaleur, une menace pour le système électrique ? [Etude]

« Chaque nouvelle pompe à chaleur, surtout si elle est air-air, va contribuer un peu plus au déséquilibre entre offre et demande sur le marché de l’électricité » : co-auteur d’une étude* parue ce jour sur la pointe de consommation électrique dans le Nord-Ouest de l’Europe à l’horizon 2030, à l’issue d’une décennie d’électrification des usages et notamment du chauffage, Philippe Abiven, directeur de projet au cabinet de conseil en stratégie E-Cube, recommande de se poser rapidement des questions sur la résilience du système électrique à dix ans. Menée en partenariat avec Ewi (Institut de l’économie de l’énergie, université de Cologne) cette étude consultable ci-dessous est en partie basée sur les scénarios dits TYNDP** faits pour 2030 et publiés le 29 juin dernier par Entso-E et Entsog, les réseaux européens d’électricité et de gaz.

100 à 250 heures déficitaires

Plus précisément, E-Cube et Ewi regardent ce qui se passe en cas de ...